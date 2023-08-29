بعد النجاح الذي تحقّقه اغنية "تزلزلها".. انستغرام تطلق فلتر خاص لميريام فارس

أطلق تطبيق "انستغرام" العالمي "فلتر" خاص لملكة المسرح ميريام فارس بعد النجاح المدويّ الذي تحقّقه اغنية "تزلزلها".

طغى على هذا الفلتر اللون الأحمر كما كان طاغياً في الفيديو كليب وزُيّن بعلامة البرق على عين ميريام، تشابهاً بأول مشهد ظهرت فيه ميريام خلال الكليب مرفقاً بمقطع من الأغنية.

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وقد تميّز هذا الفلتر بخاصية نزع ووضع علامة البرق على العين، وخاصية تشغيل الأغنية او عدم تشغيلها على حسب رغبة المتابعين.



اغنية "تزلزلها" التي اصدرتها ميريام من 4 ايام تحقق نجاحاً كبيراً على مختلف مواقع التواصل والمنصات، وهي من كلمات والحان يوسف العماني، توزيع حسام الدين ومكس & ماسترينغ طيف عادل وتولت ميريام اخراج الكليب بنفسها. (aghani aghani)