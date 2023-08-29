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فنون ومشاهير
طليقة وائل كفوري تنشر فيديو وتُعلّق: "الهيئة كل شي معقول معو"
Lebanon 24
29-08-2023
|
08:37
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نشرت أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري، فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، لتساقط الأمطار، وأرفقته بأغنية "معقول تشتي بآب".
وعلّقت أنجيلا على الفيديو قائلة: "الهيئة كل شي معقول مع وائل".
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