طليقة وائل كفوري تنشر فيديو وتُعلّق: "الهيئة كل شي معقول معو"

نشرت أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري، فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، لتساقط الأمطار، وأرفقته بأغنية "معقول تشتي بآب".

وعلّقت أنجيلا على الفيديو قائلة: "الهيئة كل شي معقول مع وائل".