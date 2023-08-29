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حظيت حقن البوتوكس بصيت رائع في الأوساط الطبية والشعبية باعتبارها الطريقة الأشهر لمعالجة الشيخوخة وتجميل المظهر.والبوتوكس هو معدل عصبي يحد من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة المعتدلة بدوره في حجب الإشارات العصبية بشكل مؤقت وتليينه (و/أو) منعه حركة العضلات. وتستخدم حقن البوتوكس في علاج الخطوط الدقيقة والتجاعيد التي تظهر في الوجه، خاصة المناطق المسؤولة عن التعابير والحركات المتكررة كالموجودة حول العينين، والجبهة، والحواجب، وكذلك الفم.كما تستخدم حقن البوتوكس في علاج مناطق أخرى كالرقبة، وجسر الأنف والذقن، وكذلك بعض الحالات الطبية، مثل: المفصل الصدغي الفكي، والتعرق الغزير، والصداع النصفي، وآلام الرقبة والكتفين.إلى متى يستمر تأثير حقن البوتوكس؟يستمر تأثير علاجات البوتوكس مدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أشهر. وعادة ما يحدد الأطباء لمرضاهم مواعيد للفحص ما بين 3 لـ 4 مرات على مدار العام من أجل المتابعة عن قرب. لكن مع الوقت، بدأ يتزايد الاهتمام بتلك العلاجات، حتى صارت كما تسريحات الشعر وعلاجات الوجه.هناك بعض العوامل التي تؤثر على طول مدة البوتوكس مثل:- الجرعة.- المنطقة التي تتم معالجتها.- الجنس.- حجم العضلات.- نمط الحياة.- السن.ولفت الباحثون بهذا الخصوص إلى أن ما يناسبك في الثلاثينات قد لا يناسبك في الأربعينات أو الخمسينات، كما أن البوتوكس مثله مثل أي عقار آخر قد يؤثر على الأشخاص بطرق مختلفة.كيف تجعلين البوتوكس يدوم لفترة أطول؟- تجنب المشروبات الكحولية في الليلة التي تسبق الحقن وفي يوم الحقن ذاته.- تجنب كافة أنواع التمارين الرياضية لمدة 24 ساعة.- عدم الاستلقاء بالجسم لمدة 4 إلى 6 ساعات على الأقل بعد الحقن حتى لا ينتقل البوتوكس لمناطق أخرى ومن ثم تقل فاعليته ويصير استخدامه بلا جدوى، وهو ما يجب الانتباه إليه ومراعاته.- زيادة الجرعة.- عدم الانتظار فترات طويلة بين مرات الحقن لأن المداومة عليه يعطي أفضل النتائج.- الاهتمام بعادات العناية بالبشرة الصحية.كم مرة يمكنك الخضوع لحقن البوتوكس؟الخضوع لحقن البوتوكس مرة كل 3 أشهر إجراء آمن تمامًا على الصحة. (فوشيا)