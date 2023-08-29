بعد اتهامها بالإهمال.. هكذا ردّت الفنانة الكويتية

ردّت الفنانة الكويتية فرح الهادي على تعليقات متابِعاتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بإهمال نفسها وجمالها عقب إنجابها طفلها الأول آدم.



وقالت الهادي في بث مباشر ومصوّر برفقة زوجها الفنان الإيراني عقيل الرئيسي عبر تطبيق "سناب شات": "ترى مرتب شعري وممشط، قسما بالله أنا ممشطاه ترى إيدي مرت فيه يعني ممشط، بس مو مسويته واخده استراحة من الحرارة، ترى بعدي راح أتعود على روتين جديد خلاص ما عندي وقت أسوي شعري وأحط مكياج مو مركزة حالياً بهذه الأمور".

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وقالت الهادي في بث مباشر ومصوّر برفقة زوجها الفنان الإيراني عقيل الرئيسي عبر تطبيق "سناب شات": "ترى مرتب شعري وممشط، قسما بالله أنا ممشطاه ترى إيدي مرت فيه يعني ممشط، بس مو مسويته واخده استراحة من الحرارة، ترى بعدي راح أتعود على روتين جديد خلاص ما عندي وقت أسوي شعري وأحط مكياج مو مركزة حالياً بهذه الأمور".

واستقبل الثنائي مولودهما الأول في منتصف آب الحالي، بسعادة بالغة بعد 5 سنوات من الزواج.