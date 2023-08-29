بسبب ما قاله عام 2009.. نجمة شهيرة تهاجم كانييه ويست في جولتها العالمية

هاجمت النجمة تايلور سويفت، خلال حفلها الأخير ضمن جولتها العالمية، كانييه ويست، مؤكدة أنها لن تتجاوز مقاطعته لها خلال خطابها في حفل "إم تي في" للأغاني المصورة لعام 2009.



وعلى خشبة المسرح في المكسيك خلال عطلة نهاية الأسبوع، ظهر مقطع تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي للنجمة، وهي تقول "الناس يهتفون باسمك، إنها حقاً الطريقة الوحيدة لمقاطعتك"، وذلك في إشارة لمقاطعة ويست لها سابقاً، ثم ضحكت قبل أن تواصل العرض وهي تجلس خلف البيانو.

Advertisement



وفي مشاهد عام 2009 الشهيرة، أثار مغني الراب نزاعاً كبيراً مع سويفت، التي كانت تبلغ من العمر 20 عاماً في ذلك الوقت، عندما فازت بجائزة أفضل فيديو لأنثى عن أغنيتها You Belong With Me، في حين كان ويست يرى أن أغنية Single Ladies لبيونسيه تستحق الجائزة.



وقال كانييه وهو يقتحم المسرح "يا تايلور، أنا سعيد حقاً من أجلك، سأتركك تنتهين. لكن بيونسيه كان لديها أحد أفضل مقاطع الفيديو على الإطلاق! أحد أفضل مقاطع الفيديو على الإطلاق".



ثم خرجت تايلور عن صمتها أمام الصحافيين في وقت لاحق، حيث قالت: "كنت أقف على المسرح وكنت متحمسة للغاية لأنني فزت للتو بالجائزة، وكنت متحمسة حقاً لأن كانييه ويست كان على المسرح.. وبعد ذلك فقدت حماسي بالكامل".