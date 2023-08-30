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المرأة

محطات أليمة خلال طفولتها... أنغام تكشف سبب علاقتها المتوترة مع والدها

Lebanon 24
30-08-2023 | 00:06
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حلت الفنانة أنغام، ضيفة على برنامج AB TALKs، الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش، وخلال اللقاء تحدثت عن العديد من المواقف الصعبة التي مرت بها خلال طفولتها.

وقالت أنغام إن طفولتها تعتبر من أحلى أيام حياتها، وفي نفس الوقت تعتبرها هي الأصعب، خاصة وأنها لم تكن طفولة عادية، لعدة أسباب أبرزها هو تعلمها للموسيقى في سن 6 سنوات، حيث كانت تضطر إلى تعلم الموسيقى على آلة البيانو، وهي لا تستطيع تحريك أصابع يدها من شدة البرد.
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وتابعت: "وكنت بدخل ألعب بيانو وأنا أصابعي هتتكسر من البرد وساعات نومي كانت قليلة لأني كنت بتنقل من البيت بمدينة نصر وأروح معهد الموسيقى".

وتحدثت أنغام عن علاقتها بوالدها أثناء طفولتها، إذ كانت ترفض مصافحته أو حتى تكون قريبة منه، موضحة أن السبب الذي دفعها لهذا النفور في تعاملها مع والدها، هو رؤيتها له وهو يقوم بضرب والدتها عندما كانت طفلة، وأضافت: "بعد ما شوفت أبويا بيضرب أمي وأنا طفلة مبقتش أسلم عليه ولا أبوسه، وبعمل ده وأنا مرتاحة".

واستطردت قائلة، أنها حاولت أن تستفسر من والدتها عن سبب استمرارها مع والدها رغم ما تتعرض له من إهانة، لافتة أن والدتها عللت ذلك الأمر بعدم وجود مكان آخر تذهب له وتأخذها هي وأخيها إليه، في حال اتخاذها لقرار الانفصال عن والدها.
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