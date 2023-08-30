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المرأة
بعد حلاقة شعرها.. ابنة أسما شريف منير تهاجم منتقدي والدتها: "تلهمني بشكل يومي"
Lebanon 24
30-08-2023
|
03:00
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شنت لارا السكري، ابنة المذيعة وخبيرة التجميل أسما شريف منير هجوماص حاداً على منتقدي تصرف والدتها بعد حلاقتها لشعرها على الزيرو.
ووجهت ابنة أسما رسالة شديدة اللهجة لمنتقدي والدتها قالت فيها إن كل من يهاجمها يحتاج إلى نمو عقلي، لأنها لا تؤذي أحدًا وهي امرأة ناضجة وتستطيع أن تتخذ القرار الذي تريده.
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ووضعت لارا عبر حسابها على "إنستغرام" صورة لوالدتها بعدما قامت بحلاقة شعرها وكتبت رسالة باللغة الإنكليزية وجهتها لكل منتقدي تصرف والدتها قالت فيها: "كل شخص هاجم والدتي على مواقع التواصل الاجتماعي يحتاج إلى أن ينضح، هي لم تؤذي أي شخص، وما فعلته ليس خطأ هو شكل جديد، لم يطلب منكم أحد التعليق".
وتابعت: "هي امرأة ناضجة تتخذ القرار الذي تريده خاصة فيما يتعلق بجسدها.. احترموا أنها نفذت قرارها وتجاوزوا الأمر، أنتم أقل نضجاً من فتاة عمرها 10 سنوات".
كما وجهت رسالة إلى جدها الفنان شريف منير بعدما دافع عن والدتها ودعمها بعد الهجوم الذي تعرضت له وقالت: "والدها شريف منير يوافق على المظهر الجديد ويحبه، وأنا أحب هذا الرجل لأنه أب وجد عظيم وأثق دائمًا في رأيه".
وأكملت ابنة أسما شريف منير: "أنا أحب الشكل الجديد وهي شجاعة جدًا كونها قامت بهذه الخطوة وكرهك الوحيد لها لأنك لا تملك شجاعتها، إنها تلهمني بشكل يومي وأنا فخورة بها".
وكانت أسما شريف منير، قد أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ظهورها من دون شعر، مما أثار غضب الجمهور ووصفها بأنها تتشبه بالرجال.
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