تسببت بوفاة 3 اشخاص.. 10 تهم تلاحق هذه الشخصية المشهورة والبحث جار عن مسرّب فيديو الحادث

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ما زال خبر الحادث المميت الذي تسببت به الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن، وأدى لوفاة 3 شبان وإصابة رابع بإصابات بليغة، يتصدر عناوين الأخبار.فقد وجهت وزارة الداخلية الكويتية 10 تهم إلى الفاشينيستا الكويتية، وقررت حبسها 10 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق وإحالتها إلى السجن المركزي.وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو من كاميرا مراقبة يوثق الحادث المميت، حيث تمت مشاركته على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين، فيما أكدت السلطات أنها تبحث عن مسرب المقطع، حيث إن نشر المقطع قد تسبب بأذى لأهالي المجني عليهم.يُذكر أن فاطمة المؤمن هي خبيرة تجميل، ومدونة أزياء كويتية وتبلغ من العمر 30 عاماً، وقد بدأت في عالم الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2014. وقد تحول الحادث الذي تسببت فيه إلى قضية رأي عام.وقالت وزراة الداخلية في بيانها إن التهم العشرة التي وجهت إلى الفاشينستا فاطمة المؤمن هي:1-القتل الخطأ2-الإصابة بالخطأ3-قيادة مركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات4-تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة5-تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء6-قيادة مركبة برعونة7-قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول8-قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة9-التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير10-إلحاق ضرر بالممتلكات العامة. (العربية)