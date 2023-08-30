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المرأة

تفاصيل مفاجئة... هذا ما كشف عن طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

Lebanon 24
30-08-2023 | 14:00
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طرأت تفاصيل جديدة تتعلق بطلاق الفنان المصري أحمد سعد وزوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني المفاجئة، التي أعلنت عنه الأخيرة في رسالة لها هاجمت فيها الأول، ودعت عليه بالانتقام.

وقال مصدر مقرب من سعد إن الأخير اتخذ قرار الطلاق في أقل من 48 ساعة دون أن يعود لأحد من أفراد أسرته، كما لم يراعِ إصابة رضيعته صاحبة الـ 40 يومًا.
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وأضاف أن أسرتي أحمد سعد وعلياء بسيوني تحاولان مصالحتهما لكن دون جدوى حتى الآن، لأنهما لم يقبلا فكرة العودة.

كما كشف المصدر لصحيفة "القاهرة 24": "أحمد سعد أخذ قرار طلاق علياء بسيوني في 48 ساعة فقط، بين يوم وليلة رجع من حفلاته وقالها عايز نتطلق، ولم يراع أن ابنته الرضيعة صاحبة الـ 40 يومًا مصابة بكسر في عظمة الفخذ، وأن زوجته تتحمل ظروفًا قاسية ومريرة مع ابنتها المريضة".

وأوضح أن قرار الطلاق الذي اتخذه سعد لم يكن تحت تأثير الكحول أو المخدرات، مؤكدا أن أي حديث بهذا الشأن غير صحيح إطلاقا، معلقا: "أحمد بكامل وعيه، وفكرة إدمانه أمر عار تمامًا من الصحة".
 
كما لفت إلى أن علياء بسيوني صُدمت بقرار زوجها، فنشرت رسالة عبر الستوري بحسابها في إنستغرام هاجمت فيها طليقها الذي تخلى عنها، حسب قولها.
المصدر: فوشيا
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