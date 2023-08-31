بـ "نظارات غريبة".. ابنة نوال الزغبي تُثير الجدل بآخر ظهور لها شاهدوا كيف بدت (صورة)





وظهرت تيا وهي تضع نظارات سوداء من ماركة عالمية وصفها بعض المتابعين بـ "الغريبة" وهي تلتقط سيلفي.

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وارتدت تيا كروب توب وبنطال جينز باللون الأسود. نشرت تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغبي صورة عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.وظهرت تيا وهي تضع نظارات سوداء من ماركة عالمية وصفها بعض المتابعين بـ "الغريبة" وهي تلتقط سيلفي.وارتدت تيا كروب توب وبنطال جينز باللون الأسود.

وتيا معروفة بأنها جريئة في إطلالاتها، لاسيما وانها تتابع دراسة تصميم الأزياء في إيطاليا.



