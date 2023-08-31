أديل تخطط لإنجاب طفل ثانٍ... هذا ما كشفته

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كشفت المغنية العالمية أديل، عن تخطيطها لخوض تجربة الأمومة مجددًا عما قريب وذلك خلال حديث لها مع الجمهور ضمن عرضها الأسبوعي Weekends With Adele في لاس فيغاس.وعلم موقع "الدايلي ميل" بهذا الخصوص أن أديل تخطط بالفعل لإنجاب طفل ثان، وأنها تفاضل في الوقت الحالي بين بعض الأسماء لتستقر على اسم منها كي تطلقه على مولودها المستقبلي.كما أفاد الموقع بأنها تقوم في الوقت الحالي بتجديد قصرها الواقع في بيفرلي هيلز، والذي يقدر ثمنه بـ 45 مليون جنيه إسترليني، كخطوة تبغي من ورائها الإقامة هناك برفقة خطيبها، الوكيل الرياضي ريتش بول، وأولاده الثلاثة، إلى جانب الطفل الذي تخطط لإنجابه منه خلال الفترة المقبلة.ولا يزال الثنائي، أديل وريتش بول، على علاقة عاطفية متينة ببعضهما البعض، بعد مرور ما يقرب من عامين على إعلان ارتباطهما بشكل رسمي للمرة الأولى.ومن الجدير ذكره أن أديل سبق لها الزواج من سيمون كونيكي، ثم انفصلت عنه في آذار عام 2021، ولديهما طفل يدعى أنغلو، يبلغ من العمر الآن 10 أعوام، لكنهما لم يكملا بعدما وصلت علاقتهما إلى طريق مسدود.ولم تُخف أديل حقيقة رغبتها في إنجاب أخ أو أخت لابنها، أنغلو، وهو ما كشفته صراحة خلال حديث لها مع أحد المعجبين في حفلها الأخير بقولها "أود حقًّا أن أصبح أُمًّا مرة أخرى عما قريب".وسبق لأديل أن صرحت خلال استضافتها في برنامج Graham Norton Show الحواري الكوميدي البريطاني في فبراير عام 2022 بأنها مهتمة بإنجاب طفلها الأول من حبيبها ريتش بول.وقالت حينها "أود إنجاب المزيد من الأطفال، وأشعر أن لدي الفرصة بعد مرور 9 أعوام على إنجاب ابني أنغلو. والحقيقة أن تفكيري منصب الفترة المقبلة على زيادة أفراد أسرتي مع ريتش".وواصلت حديثها في البرنامج بالقول "أريد إنجاب طفل العام المقبل. وأنا أخطط لذلك العام القادم. نعم، أخطط لذلك. تخيل أني لو ألغيت الحفلات بسبب حملي وتحضيري لاستقبال مولود جديد".وسبق لها أن صرحت أيضًا لمجلة "ايل" الصيف الماضي بقولها "بالتأكيد أريد إنجاب المزيد من الأطفال فأنا ربة منزل وأم، وتساعدني الحياة المستقرة على تقديم أفضل ما لدي في عالم الموسيقى".