علا غانم عن دخول ابنتيها مجال التمثيل: "ده نصيب"

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كشفت الفنانة علا غانم عن موقفها من دخول ابنتيها مجال التمثيل.وتحدثت خلال لقائها مع "عرب وود" عن أن ابنتيها وقالت "هما متجوزين ومبسوطين في حياتهم والموضوع ده بيكون نصيب لكن في الوقت الحالي هما في حياتهم اللي بعيدة كل البعد عن الفن".تشارك علا غانم في فيلم "اولاد حريم كريم" وهو الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم" الذي عرض منذ 18 عاما وهو من بطولة مصطفى قمر، بسمة، بشرى، داليا البحيري، خالد سرحان وغيرهم نخبة من النجوم.