عمرها 33 عاماً فقط... وفاة "بلوغر" بشكل مفاجىء بعد تعرّضها لسكتة قلبيّة مزدوجة!

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بشكل مفاجئ، رحلت المؤثرة البرازيلية في اللياقة البدنية لاريسا بورخيس، عن عمر يناهز 33 عاما، إثر تعرضها لسكتة قلبية مزدوجة.وكانت بورخيس قد نُقلت إلى المستشفى في الـ 20 آب، بعد إصابتها بسكتة قلبية في بلدة جرامودا، ومكثت لمدة أسبوع في غيبوبة حتى فارقت الحياة، بحسب ما نقلت "ديلي ميل" البريطانية.من جانبها، قالت العائلة إن ابنتها قاتلت بشجاعة من أجل حياتها، فيما أعرب العديد من متابعيها عن صدمتهم لرحيلها، كونها كانت مفاجئة، وقبل أزمتها كانت تتفاعل معهم بشكل طبيعي.ويتابع المؤثرة البرازيلية 33 ألف شخص عبر حسابها في إنستغرام، حيث تشارك جمهورها رحلاتها ومحتوى الصحة واللياقة البدنية.وقبل أيام قليلة من إصابتها بالنوبة القلبية، نشرت المؤثرة صورا متنوعة لها وكانت تبدو بكامل أناقتها. (العربية)