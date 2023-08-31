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المرأة

بعد مفاجأة فريقها... الملكة رانيا تستعين بأغنية أحمد سعد: إيه الناس الحلوة دي! (صور)

Lebanon 24
31-08-2023 | 10:40
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وثقت الملكة الأردنية رانيا العبدالله مجموعة صور من الاحتفال بعيد ميلادها الـ 53، الذي يصادف اليوم الخميس.

وكان من بين الصور التي نشرتها الملكة بهذه المناسبة، لافتة بدت أنها معلقة على مبنى مكتبها، مكتوب عليها "إيه اليوم الحلو دا، سنة حلوة يا جميل".
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كما ظهرت في صورة أخرى برفقة فريق عملها، علقت عليها "وإيه الناس الحلوة دي! شكراً لأحلى فريق على هالمفاجأة!".
 


وبهذا تكون الملكة رانيا قد اقتبست كلمات من أغنية الفنان المصري أحمد سعد التي أصدرها العام الماضي، وأصبحت تستخدم في المناسبات السعيدة إن كان في حفلات الزفاف أو أعياد الميلاد بشكل واسع.

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