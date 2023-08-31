بعد مفاجأة فريقها... الملكة رانيا تستعين بأغنية أحمد سعد: إيه الناس الحلوة دي! (صور)

وثقت الملكة الأردنية رانيا العبدالله مجموعة صور من الاحتفال بعيد ميلادها الـ 53، الذي يصادف اليوم الخميس.



وكان من بين الصور التي نشرتها الملكة بهذه المناسبة، لافتة بدت أنها معلقة على مبنى مكتبها، مكتوب عليها "إيه اليوم الحلو دا، سنة حلوة يا جميل".

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كما ظهرت في صورة أخرى برفقة فريق عملها، علقت عليها "وإيه الناس الحلوة دي! شكراً لأحلى فريق على هالمفاجأة!". كما ظهرت في صورة أخرى برفقة فريق عملها، علقت عليها "وإيه الناس الحلوة دي! شكراً لأحلى فريق على هالمفاجأة!".