4 عوامل تساهم في نجاح زواجك.. غير الحب

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الحب يكفي لبداية العلاقة، أما الاستمرار في الزواج؛ فيحتاج إلى ما هو أكثر من المشاعر، فالزواج علاقة طويلة الأمد تحتاج إلى مقومات للنجاح حتى يستطيع الزوجان العيش معاً بتفاهم وانسجام وبأقل قدر من الخلافات.تابعي القراءة لتتعرفي على العوامل التي تساهم في نجاح الزواج، باستثناء الحب.1- التواصل الناجح المستمرالتواصل الناجح من أهم عوامل نجاح الزواج، فالزوجين القادران على تبادل الأفكار والمشاعر، يصبحان أكثر قدرة على تلبية احتياجات بعضهما، كما أن التواصل يقلل نسبة حدوث سوء التفاهم.لذا إذا أردتِ الحصول على زواج ناجح، فاحرصي على التواصل المستمر مع زوجك. خصصي ولو نصف ساعة يومياً للتواصل مع زوجك، واحرصي على أن يكون وقت التواصل بشأن علاقتكما فقط، وليس عن مشاكل الأسرة أو العمل.2- الاحترام المتبادلالاحترام المتبادل عنصر أساسي لنجاح أي علاقة، لاسيما الزواج، والاحترام ليس نقيضاً للنقد أو عدم قبول التصرفات المزعجة أو حتى الخلاف مع الشريك، يمكنكِ مناقشة كل شيء مع زوجك حتى أكثر الخلافات بينكما، ولكن مع الحفاظ على الاحترام المتبادل بينكما.3- المشاركة والتعاونالزواج علاقة شراكة، لا يمكن أن يستمر عندما يحاول أحد الطرفين السيطرة على الآخر، أو التعامل بأنانية وتغليب مصلحته الفردية على مصلحة الأسرة.لذا احرصي على تكوين أسرة متعاونة، تتشارك المسؤوليات والأحلام، وتعمل كفريق واحد من أجل أهداف ومصالح الأسرة المشتركة. بهذا تضمنين استمرار الزواج ونجاحه.4- التسامح وتقبل الآخرالأخطاء تحدث وسوف تستمر في الحدوث لأننا بشر، كما أن لكل منا عيوب ونواقص في الشخصية، لذا فإن التسامح ضروري لنجاح العلاقات، فيسامح كل طرف الآخر على أخطائه، ويتقبل عيوبه التي لا يستطيع تغييرها، وبهذا تستمر العلاقة لأنها قائمة على توقعات واقعية. (نواعم)