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المرأة
الامير هاري وميغان ماركل بدون خاتم الزواج.. انفصالهما هو أمر حتمي
Lebanon 24
31-08-2023
|
14:00
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انتشرت الفترة الماضية أنباء حول طلاق دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ماركل، وصدّق البعديد الأخبار بقوة بسبب ظهور كل من هاري وميغان بشكل منفصل في عدد من المناسبات.
بدأت بظهور الأمير هاري في اليابان برفقة صديقه ناتشو فيغيراس، وفي نفس الوقت شوهدت ميغان في عدة مناسبات اجتماعية بمفردها أيضاً، كما تخلت ميغان ماركل عن خاتم زواجها المفضل لديها في أحدث ظهور لها، لتزيد من حجم الشائعات التي تتحدث عن انفصالها عن هاري.
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قالت كاتبة السيرة الملكية أنجيلا ليفين، وفقاً لتقرير شبكة سكاي نيوز، إن "هاري" ابتعد عن زوجته وبدأ يعمل باستقلالية، فيما زعمت أنباء عن وضع ميغان ماركل شروطاً لانفصالها عن الأمير هاري، لافتة أن دوقة ساسكس تقدمت بأوراق الطلاق، مقابل مبلغ ضخم قدره 80 مليون دولار وحضانة طفليهما، والاحتفاظ بلقب دوقة ساسكس.
كما أكد كبير الخدم السابق للأمير هاري وميغان ماركل، أن انفصالهما هو أمر حتمي، مبرراً ذلك بإدراك "هاري" بحقيقة "ميغان"، وقال الكاتب الملكي "توم باور" إن هاري وميغان انفصلا بالفعل، ويعيشان بشكل مستقل في منزلهما من أجل طفليهما، ولم يعلنا الخبر بشكل رسمي، بحسب نيوزويك.
فيما أكدت تقارير أن هناك خلافات بين الزوجين بسبب الخصوصية، وهي موضع خلاف دائم بين ميغان وبين الأمير هاري، فالأخير لا يحب الكاميرات أو الظهور كثيراً أمام وسائل الإعلام، بينما تعشق دوقة ساسكس النجومية والأضواء، مما يرجح أن الأمر أثار خلافات بينهما، بحسب موقع "نيوز" الأسترالي. (نواعم)
المصدر: نواعم
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