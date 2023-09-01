5 أسباب تدفعكِ لأخذ قيلولة مع طفلك الرضيع

Advertisement

إذا كنتِ أماً لطفل رضيع، تعرفين أن الطفل الرضيع يحتاج إلى قيلولة في منتصف اليوم، وأثناء قيلولة طفلك تقفز إلى ذهنك عشرات المهام التي يمكنكِ القيام بها، ولكن هل فكرتِ أن أفضل مهمة تقومين بها وقت قيلولة طفلك الرضيع، هي أخذ قيلولة أنتِ أيضاً؟مسؤولية طفل رضيع بالإضافة إلى مهامك الأخرى أمر شاق جداً، جسمك بحاجة إلى النوم حتى تكوني قادرة على استكمال مهامك بنشاط، وهناك العديد من الأسباب التي تدفعكِ لأخذ قيلولة مع طفلك الرضيع. يمكنكِ التعرف عليها من خلال قراءة السطور القادمة.1- تحسين العلاقة مع الزوجنوم القيلولة فرصة لشحن طاقتك في منتصف النهار، وبالتالي عندما يعود زوجك ليلاً، يكون لديكِ طاقة للتواصل معه. كما أن قلة النوم تجعلكِ عصبية ومتقلبة المزاج، لذا فنوم القيلولة مهم لتحسين حالتك المزاجية وجعلكِ أكثر هدوءً، وبالتالي تتعاملين مع زوجك بشكل أفضل، مما يحسّن علاقتك بزوجك.2- تحسين مهارات الأمومةنوم القيلولة يجعلكِ أكثر تركيزاً وهدوءً، مما يساعدكِ على التعامل بشكل أسرع وأفضل مع أي مشكلة طارئة قد تواجهكِ أثناء اليوم، وبشكل عام تتحسن مهارات الأمومة لديكِ.3- جعل تجربتك مع طفلك أكثر إيجابيةنوم القيلولة يجعلكِ أهدأ وأكثر تحملاً، وبالتالي لن تشعري بالضيق من بكاء طفلك أو حركته الزائدة، سوف تصبحين أكثر صبراً وتتصرفين بحكمة وهدوء مما يجعل تجربتك مع طفلك إيجابية.4- تحسين صحتك العامةالنوم الجيد يحسّن أداء عقلك ومزاجك وصحتك، كما يحميكِ من الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة، لذا فنوم القيلولة علاج عام ويحسّن صحتك.5- تكوين ذكريات أكثر وضوحاًقلة النوم تؤثر على تركيزك وذاكرتك، أما نوم القيلولة فيساهم في تحسين تركيزك وتعزيز ذاكرتك مما يساعدك على تكوين ذكريات أكثر وضوحاً لمرحلة مهمة وممتعة من حياة طفلك، وتجربة أمومتك. (نواعم)