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المرأة

ثمنه غالي جدا.. هذا سعر "مايوه" هيفا في أحدث جلسة تصوير لها على المسبح (صورة)

Lebanon 24
01-09-2023 | 08:00
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خضعت النجمة هيفا وهبي، لجلسة تصوير صيفية مميزة، شاركت بها جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على "انستغرام". واللافت كان سعر "المايوه" الذي ارتدته هيفا من 
تصميم العلامة التجارية Balmain، بألوان وطباعة لغابة استوائية، والذي يصل سعره إلى 732 دولار.
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ونشرت هيفاء وهبي مجموعة من الصور لها وهي تجلس أمام طبق الفاكهة وتمسك البطيخ والأناناس.

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كان فيلم "رمسيس باريس" الذي عرض في موسم عيد الفطر 2023.

 
المصدر: نواعم
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