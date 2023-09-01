بكلمات مؤثرة.. مي كساب تستذكر والدها

إستذكرت الفنانة المصرية مي كساب والدها الراحل بكلمات مؤثرة، وذلك بمناسبة مرور 40 يوما على وفاته.



ونشرت كساب عبر "إنستغرام" صورة جمعتها بوالدها، ظهرت فيها وهي تحتضنه، أرفقتها بتعليق: "40 يوما عدّو على فراقك يا حبيبي".

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وأكدت كساب أنها راضية بقضاء الله وما اختاره لوالدها، مشيرة إلى أن وفاته كانت راحة له من أوجاعه وآلامه، معلقة: "راضية بقضاء ربنا لأنه ده الخير ليك". كما أعربت عن اشتياقها الكبير له "لكن وحشني حضنك.. وحشني كلامنا مع بعض. الله يرحمك في الجنة ونعيمها.. بإذن الله.. ويا رب قدرني إني أكون الابنة الصالحة لابويا وامي الله يرحمهم".