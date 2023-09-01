بفستان أبيض ورشاقة لافتة.. اليسا حديث الجمهور في آخر ظهور لها (صور)

نشرت الفنانة اليسا صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وظهرت اليسا بجلسة تصوير في إحدى المناطق الجبلية. وعلقت على الصور بالقول: "أهلا بأيلول".



واختارت فستانا قصيرا باللون الأبيض ونسقت معه حذاء رياضيا باللون نفسه.

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ولفت المتابعون رشاقة اليسا الظاهرة في جلسة التصوير.



وانهالت تعليقات المتابعين الذين أشادوا بجمالها.



