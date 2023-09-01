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فنون ومشاهير
بفستان أبيض ورشاقة لافتة.. اليسا حديث الجمهور في آخر ظهور لها (صور)
Lebanon 24
01-09-2023
|
23:59
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نشرت الفنانة اليسا صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
وظهرت اليسا بجلسة تصوير في إحدى المناطق الجبلية. وعلقت على الصور بالقول: "أهلا بأيلول".
واختارت فستانا قصيرا باللون الأبيض ونسقت معه حذاء رياضيا باللون نفسه.
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ولفت المتابعون رشاقة اليسا الظاهرة في جلسة التصوير.
وانهالت تعليقات المتابعين الذين أشادوا بجمالها.
فنون ومشاهير
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