شقراء ونسخة عن والدتها.. تعرفوا إلى ابنة كارلا حداد وطوني أبو جودة (صور)

نشرت المذيعة ومقدمة البرامج كارلا حداد فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وظهرت كارلا في الفيديو برفقة ابنتها "ليا"

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ولفتت "ليا" وهي ابنة كارلا ومقدم البرامج والممثل الكوميدي طوني أبو جودة الأنظار بجمالها فهي شقراء وبعينين خضراوتين وأصبحت نسخة عن والدتها.



يُشار إلى انه من المنتظر ان تعود كارلا لتقديم موسم جديد من برنامج The Stage على شاشة الـLBCI.



