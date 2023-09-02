ظهرت بشعر قصير.. بطلة مسلسل "كريستال" اللبنانية تُفاجئ الجمهور بآخر ظهور لها شاهدوا كيف بدت (صور)

نشرت الممثلة ستيفاني عطالله صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وظهرت ستيفاني بجلسة تصوير جديدة وهي ترتدي "جمبسوت" باللون البيج وهو كناية عن كورسيه في نصفه العلوي.

واعتمدت الشعر القصير المموج.

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وانهالت تعليقات المُتابعين الذين أشادوا بجمال ستيفاني وبأدائها المميز في مسلسل "كريستال".



وتُحقق ستيفاني نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها في مسلسل "كريستال" إلى جانب الممثل السوري محمود نصر والممثلة باميلا الكيك.



