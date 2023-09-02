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فنون ومشاهير

شقراء وبشعر قصير.. فيديو قديم لزوجة عاصي الحلاني ينتشر شاهدوا كيف كانت

Lebanon 24
02-09-2023 | 04:38
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انتشر مؤخرا فيديو قديم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه الفنانة هيفا وهبي وملكة جمال لبنان السابقة كوليت الحلاني زوجة الفنان عاصي الحلاني، والممثلة ريتا حرب.

والفيديو عبارة عن اعلان قديم لأحد المنتجات الغذائية، حيث ظهرت كل من هيفا وكوليت وريتا وهن يغنين شارة الاعلان.
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ولفت الجمهور ان كوليت كان شعرها قصيرا وأشقر اللون.
 
 
 
 
 
وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو، مشيدين بجمال هيفا و كوليت ومقارنين بين ملامحهما في ذلك الوقت واليوم. (الجديد)


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