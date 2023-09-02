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المرأة

إليكِ 3 خطوات لإنهاء علاقة عاطفية دون مشاكل

Lebanon 24
02-09-2023 | 11:00
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يُعتبر قرار إنهاء علاقة عاطفية من أصعب القرارات التي على المرء اتخاذها، ودوافع إنهاء العلاقة العاطفية هي المشاكل والصراعات، لذا، من غير المنطقي الاستمرار في خلق المزيد من المشاكل أثناء إنهاء العلاقة، فالغرض من الانفصال يكون الحصول على الراحة النفسية والتخلص من المشاكل، وليس توليد المزيد من المشاكل.
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إذا كنتِ قررتِ الخروج من علاقة عاطفية غير صحية، فالخطوات التالية تساعدك على إنهاء العلاقة دون مشاكل. تابعي القراءة.

الخطوة الأولى: مواجهة الطرف الآخر
المواجهة صعبة، ولكنها فعل ناضج وحكيم. من المهم مواجهة الطرف الآخر، ومصارحته بتدهور العلاقة، والرغبة في الانفصال، مع الحفاظ على الهدوء والاحترام المتبادل، وانتقاء الكلمات حتى لا يجرح أحدكما الآخر. يمكن أيضاً مناقشة أسباب تدهور العلاقة، والحديث عن طرق التعامل بعد الانفصال،  فتحتفظان بعلاقة إنسانية راقية ومتحضرة، خاصة إذا كان بينكما أطفال.

الخطوة الثانية: ضعي خطة للانفصال
عند الحديث مع الطرف الآخر عن الانفصال، يجب أن تكون خطة الانفصال جاهزة،  فتكون أفكارك مرتبة، ولا يصاب أحدكما بالتوتر والارتباك. تذكري دائماً أن التخطيط يجنبكِ الصراعات الناتجة عن المناقشات الحادة تحت وطأة التوتر، لذا رتبي أفكارك وضعي خطة للانفصال، واطرحيها على الطرف الآخر بهدوء ولطف.

الخطوة الثالثة: فكري جيداً قبل أن تتحدثي
مثلما ذكرنا في الخطوة السابقة، يجب أن تكون أفكارك مرتبة جيداً قبل بدء المحادثة، ولكن لأن هناك طرفاً آخر، فقد تفاجئك بعض الأسئلة أو يباغتك الطرف الآخر باتهامات وما إلى ذلك من أمور تثير أعصابك وتضعك تحت ضغط، هنا يجب أن تتوقفي قليلاً قبل الرد على أي جملة تستفزك، فكري جيداً قبل أن تتحدثي، ولا تترددي في طلب فرصة للتفكير والرد دون تسرع. التمهّل في التفكير والرد يحميكِ من معظم المشاكل الناتجة عن الردود غير المحسوبة. (نواعم) 
المصدر: نواعم
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