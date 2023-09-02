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المرأة

اعتذرت عن الصعود على المسرح.. هذا ما حصل مع الفنانة اللبنانية في مصر

Lebanon 24
02-09-2023 | 08:00
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انسحبت الفنانة دوللي شاهين من إحياء حفلها الذي كان من المقرر إقامته الجمعة في أحد النوادي بالعلمين الجديدة؛ بسبب عدم دفع مستحقاتها المادية واعتذرت عن الصعود على المسرح وغادرت المكان.

وكانت دوللي قد أجرت بروفات حفلها في العلمين، وكان من المقرر أن تقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها منها: "حوش الدلع"، "الملكة"، "ننه هو" وغيرها.
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وكانت دوللي شاهين قد كشفت العديد من الأسرار في حياتها خلال تصريحات إعلامية، تحدثت خلالها عن تفاصيل حياتها الشخصية وعلاقتها بوالديها، وقالت إن طفولتها لم تكن لطيفة وعلاقتها بأهلها لم تكن جيدة، مشيرة إلى أنها كانت تتعامل مثل الولد. (لها) 
المصدر: لها
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