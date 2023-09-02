جويس عقيقي برفقة زوجها الوسيم على الشاطىء خلال شهر العسل (صورة)

نشرت الاعلامية في قناة mtv جويس عقيقي صورا جديدة عبر "ستوري" حسابها على "انستغرام" خلال قضائها شهر العسل في اليونان برفقة زوجها بول شكور.

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وبدت عقيقي باطلالة صيفية جميلة على شاطىء جزيرة سانتوريني اليونانية. (رصد: لبنان 24)