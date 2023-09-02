Advertisement

المرأة

أطباء يحذرون من "باربي بوتوكس".. اليكم ما قد يحدث

Lebanon 24
02-09-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1103531-638292879009723613.jpg
Doc-P-1103531-638292879009723613.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر أطباء من أن الإقبال الشديد على ما يُعرف باسم "باربي بوتوكس" بين الشابات في العشرينيات من العمر قد يترتب عليه عواقب في المستقبل، وقالوا إن الخضوع للإجراءات التي تعتمد على سم حيوي للحصول على مظهر يشبه بطلة الفيلم مارغو روبي ربما يؤدي إلى حدوث مقاومة داخل أجسادهن وعرقلة الاستخدام الطبي للمادة.
Advertisement

ويستخدم الأطباء الإجراء، والمعروف أيضاً باسم "تراب توكس"، على نطاق واسع لحقن عقاقير من بينها البوتوكس في العضلة شبه المنحرفة أعلى الظهر لعلاج حالات الصداع النصفي وآلام الكتفين.
لكن منذ عرض فيلم "باربي" في دور العرض في تمو، حدث تزايد في الطلب لكن لأغراض تجميلية. وحصد الوسم (باربي بوتوكس) 11.2 مليون مشاهدة على تطبيق تيك توك.
وقال داستن سجوتس رئيس شركة (ريفانس ثيرابيوتيكس) لرويترز خلال مقابلة إن الإجراء "من المفترض أنه يجعل الرقبة نحيلة ونُسب ذلك بطريقة ما إلى الممثلة التي تؤدي دور باربي".
وقال الرئيس المنتخب لمؤسسة الجراحات التجميلية، والطبيب في نيويورك سكوت جلاسبيرج، "لا يعالجن التجاعيد أو ترهل الجلد، بل يردن خفض محيط رقبتهن ويردن رقبة أنحف وأكثر لفتاً للأنظار".
والتصريح بالحقن لأغراض تجميلية مقصور فقط على الإجراءات التي تُجرى في الوجه، مما يجعل استخدام الحقن في العضلة شبه المنحرفة "غير ملائم طبياً".
وتضع إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية المسؤولية على عاتق المتخصصين في مجال الصحة للحكم بشأن ما إذا كان لهذه الإجراءات ضرورة طبية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:38 | 2023-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:06 | 2023-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2023-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2023-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
02:45 | 2023-09-03
01:09 | 2023-09-03
16:00 | 2023-09-02
14:36 | 2023-09-02
11:00 | 2023-09-02
08:00 | 2023-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24