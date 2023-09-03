"أنا ما بسكت هالقد"... ستيفاني عطالله: "بعرف واجه واسترد حقي"

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أكدت الفنانة ستيفاني عطالله أنها تعتبر دورها "فاي" بمسلسل كريستال دور العمر؛ وذلك لأن الشخصية تحتوي على تعقيدات كثيرة تؤكد موهبتها الحقيقية بالتمثيل.وأعربت عطالله عن سعادتها الكبيرة بردود أفعال الجمهور تجاه المسلسل، وعن فخرها بتصدره التريند وحصوله على المركز الأعلى مشاهدة بالعالم العربي.وعلقت الفنانة اللبنانية خلال ظهورها مع الإعلامية رابعة الزيات ببرنامج "شو القصة": "بشكر كل حدا رشحني لهالدور.. وبيكبر قلبي وقت شوف ردود الأفعال فخورة كتير وسعيدة بالمسلسل".وأوضحت ستيفاني أنها لا ترى شخصية "فاي" تشبهها كثيراً، لكن عائلتها وأصدقاءها أكدوا قربها من شخصيتها، إذ إنها تمتلك ذات العفوية وطيبة القلب، كما أنها تشبهها بحبها لعائلتها.وأشارت إلى أنها لا توافقها في بعض تصرفاتها، إذ إنها تعرف كيف تسترد حقها وتواجه من يظلمها، ولا تسامح في بعض المواقف، معلقة: "أنا ما بسكت هالقد وقت أتعرض للظلم.. وأنا شخص مسالم ما بيعمل مشاكل.. بس بعرف واجه واسترد حقي".