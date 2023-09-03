Advertisement

المرأة

"أنا ما بسكت هالقد"... ستيفاني عطالله: "بعرف واجه واسترد حقي"

Lebanon 24
03-09-2023 | 01:09
A-
A+
Doc-P-1103580-638293256136756207.jpg
Doc-P-1103580-638293256136756207.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أكدت الفنانة ستيفاني عطالله أنها تعتبر دورها  "فاي" بمسلسل كريستال دور العمر؛ وذلك لأن الشخصية تحتوي على تعقيدات كثيرة تؤكد موهبتها الحقيقية بالتمثيل.

وأعربت عطالله عن سعادتها الكبيرة بردود أفعال الجمهور تجاه المسلسل، وعن فخرها بتصدره التريند وحصوله على المركز الأعلى مشاهدة بالعالم العربي.
Advertisement

وعلقت الفنانة اللبنانية خلال ظهورها مع الإعلامية رابعة الزيات ببرنامج "شو القصة": "بشكر كل حدا رشحني لهالدور.. وبيكبر قلبي وقت شوف ردود الأفعال فخورة كتير وسعيدة بالمسلسل".

وأوضحت ستيفاني أنها لا ترى شخصية "فاي" تشبهها كثيراً، لكن عائلتها وأصدقاءها أكدوا قربها من شخصيتها، إذ إنها تمتلك ذات العفوية وطيبة القلب، كما أنها تشبهها بحبها لعائلتها.

وأشارت إلى أنها لا توافقها في بعض تصرفاتها، إذ إنها تعرف كيف تسترد حقها وتواجه من يظلمها، ولا تسامح في بعض المواقف، معلقة: "أنا ما بسكت هالقد وقت أتعرض للظلم.. وأنا شخص مسالم ما بيعمل مشاكل.. بس بعرف واجه واسترد حقي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:38 | 2023-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:06 | 2023-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2023-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2023-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
02:45 | 2023-09-03
23:00 | 2023-09-02
16:00 | 2023-09-02
14:36 | 2023-09-02
11:00 | 2023-09-02
08:00 | 2023-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24