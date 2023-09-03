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المرأة
"العري فاق الوصف"... شيماء سيف تشنّ هجوماً على ملابس الفتيات الجريئة!
Lebanon 24
03-09-2023
|
02:45
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شنت الفنانة شيماء سيف، هجومًا حاداً على بعض السيدات والفتيات، بسبب ملابسهن في موسم الصيف هذا العام، مؤكدة أن الأمر أصبح زائدًا عن الحد من دون خجل.
وكتبت شيماء، عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، منشوراً قالت فيه: "خلاص الصيف بيخلص لكن للأسف آثاره مكملة.. طول عمرنا بنطلع على البحر ونشوف أشكال وألوان مايوهات.. لكن السنة دي العري فاق الوصف..المايوه بقي يتلبس في كل مكان مش على البحر بس.. توب المايوه بقي اللبس الرسمي للبنات وفوقه کاش مايوه بیبین أکثر ما بیستر".
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وتابعت: "هي البنات دي ما لهاش أب أو زوج أو أخ قلبهم ياكلهم عليهم والدم يجري في عروقهم؟.. فين نخوة الرجالة.. فين حياء البنات.. والمصيبة أن كل الأعمار وكل الأحجام مش بتفرق.. الموضوع زاد أوي تحت مظلة أنه بلاش خجل الجسم وكلام فاضي، فين الحياء؟".
وتابعت: "الجسم المفروض نحافظ عليه مش نمتع غيرنا بيه.. الغلط غلط ولو كل الناس عملوه.. الغلط غلط ولو أصبح عادة للكل، هافضل أقول ده غلط حتى لو كنت لوحدي اللي بأقوله".
واستكملت شيماء قائلة: "العري مظهر من مظاهر التخلف الفكري، واللي فاكر إنه تحضر ماشي ورا القطيع بدون وعي.. فين الحياء والعفة والخجل والخصوصية؟.. بالنسبة للي عنده أولاد صغیرین وبيسألوا هي ليه البنت دى لابسة كده يا ماما؟ كل شيء بقي مباح كدة للناس كلها؟ ربنا يستر علينا جميعا ويهدي البنات والأولاد ويشوفوا الغلط غلط مهما کتر.. ربنا أرنا الحق حقا وأرزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وجنبنا اتباعه".
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