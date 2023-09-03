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المرأة
فنانة قديرة تنقذ منى الشاذلي من أزمة كبيرة!
Lebanon 24
03-09-2023
|
04:07
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تدخلت الفنانة القديرة إنعام سالوسة، لكشف حقيقة الحوار المتداول بينها وبين الإعلامية منى الشاذلي، والذي تضمن أسئلة شائكة و"غير مقبولة" حول حياتها الخاصة ومعتقداتها، وأكدت إنعام أن الحوار بالكامل مفبرك، وأنها لم تقابل منى الشاذلي من الأساس.
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وعلقت الإعلامية المصرية مؤكدة أن سالوسة تدخلت سريعاً لرفع الحرج عنها لأن الأزمة تضخمت وصارت شائكة.
وأكدت الفنانة القديرة إنعام سالوسة، أن منى الشاذلي لم تستضفها في برنامج "معكم" ولم يسبق لها الحوار معها وأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مختلق، وأضافت عبر حسابها بموقع فيسبوك: "قرأت على الفيسبوك أن هناك حواراً دار بيني وبين الإعلامية الجميلة منى الشاذلي، وهذا غير صحيح، أنا لم يسعدني الحظ بلقائها وإقامة حوار معها وكل ما قيل مختلق لا صحة له وشكراً".
وعلقت منى الشاذلي على منشور إنعام سالوسة قائلة: "شكراً جزيلاً للفنانة العظيمة والإنسانة الرائعة الأستاذة إنعام سالوسة على تكذيبها واقعة مختلقة عني تم تداولها دون التأكد من صحتها".
وأضافت الشاذلي: "القديرة إنعام سالوسة استاءت من أن يتم تداول خبر يسيء لي مهنياً وفكرياً، فقررت بنبل شديد أن ترفع عني الحرج وتكتب على صفحتها الرسمية بشكل واضح أن الحوار الذي تداوله البعض حوار مختلق، كل الشكر، والتقدير لها.. وأيضاً كل الشكر لمن حذفوا الخبر بعد التحقق من عدم صحته".
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