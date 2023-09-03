Advertisement

المرأة

فنانة قديرة تنقذ منى الشاذلي من أزمة كبيرة!

Lebanon 24
03-09-2023 | 04:07
A-
A+
Doc-P-1103624-638293362076766075.jpg
Doc-P-1103624-638293362076766075.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تدخلت الفنانة القديرة إنعام سالوسة، لكشف حقيقة الحوار المتداول بينها وبين الإعلامية منى الشاذلي، والذي تضمن أسئلة شائكة و"غير مقبولة" حول حياتها الخاصة ومعتقداتها، وأكدت إنعام أن الحوار بالكامل مفبرك، وأنها لم تقابل منى الشاذلي من الأساس.
Advertisement

 وعلقت الإعلامية المصرية مؤكدة أن سالوسة تدخلت سريعاً لرفع الحرج عنها لأن الأزمة تضخمت وصارت شائكة.

وأكدت الفنانة القديرة إنعام سالوسة، أن منى الشاذلي لم تستضفها في برنامج "معكم" ولم يسبق لها الحوار معها وأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مختلق، وأضافت عبر حسابها بموقع فيسبوك: "قرأت على الفيسبوك أن هناك حواراً دار بيني وبين الإعلامية الجميلة منى الشاذلي، وهذا غير صحيح، أنا لم يسعدني الحظ بلقائها وإقامة حوار معها وكل ما قيل مختلق لا صحة له وشكراً".

وعلقت منى الشاذلي على منشور إنعام سالوسة قائلة: "شكراً جزيلاً للفنانة العظيمة والإنسانة الرائعة الأستاذة إنعام سالوسة على تكذيبها واقعة مختلقة عني تم تداولها دون التأكد من صحتها".

وأضافت الشاذلي: "القديرة إنعام سالوسة استاءت من أن يتم تداول خبر يسيء لي مهنياً وفكرياً، فقررت بنبل شديد أن ترفع عني الحرج وتكتب على صفحتها الرسمية بشكل واضح أن الحوار الذي تداوله البعض حوار مختلق، كل الشكر، والتقدير لها.. وأيضاً كل الشكر لمن حذفوا الخبر بعد التحقق من عدم صحته".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
06:34 | 2023-09-03
02:45 | 2023-09-03
01:09 | 2023-09-03
23:00 | 2023-09-02
16:00 | 2023-09-02
14:36 | 2023-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24