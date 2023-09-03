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المرأة

شقيقة سيلين ديون تكشف عن وضع أختها: نتمنى أن يجد الأطباء علاجاً لهذا المرض الفظيع

Lebanon 24
03-09-2023 | 07:57
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لم تشهد حالة سيلين ديون الصحّية بعد إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبّس، أي تقدم يُذكر حتى اليوم، فبعد أن كشفت شقيقتها كلوديت أنها مُحبطة لأنها غير قادرة على التخفيف من آلام أختها الشديدة، أكدت في لقاء جديد مع مجلة "HELLO" الكندية، أن أختها تُحاول كل ما في وسعها للتعافي، لأنها امرأة قوية، إلا أن مرضها نادر جداً، ولا يعرف عنه الأطباء سوى القليل.
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وتحدثت كلوديت عن مرض وحالة شقيقتها الصحية قائلة : "تُصاب سيلين بتشنّجات من المستحيل السيطرة عليها، تماماً كتلك التشنجات التي قد تصيب ساقك خلال النوم، والتي تسبب وجعاً كبيراً، مرضُها يُشبه شيئاً من هذا، لكنه يحدث لجميع عضلات جسمها".

وأضافت: "نحن مُتعبون لأننا لسنا قادرين على التخفيف من آلامها، نتمنى أن يجد الأطباء علاجاً لهذا المرض الفظيع"، مضيفة "هي أعطت الكثير من الحب والوقت وكانت هناك من أجل الكثير من الأشخاص. الجميع يحبها".

وفي معرض حديثها قالت كلوديت إن الرقم خمسة هو رقم الحظ لسلين، وهي "بلغت هذا العام 55 عامًا!". وتابعت: "أنا مقتنعة بأن أشياء جيدة ستحدث. نصلي لها من أجل معجزة. أتمنى أن يحدث شيء رائع، لأن هذه هي سنة حظها". (العربية)
 
 
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