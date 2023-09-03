30
o
بيروت
31
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
21
o
بشري
30
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
شقيقة سيلين ديون تكشف عن وضع أختها: نتمنى أن يجد الأطباء علاجاً لهذا المرض الفظيع
Lebanon 24
03-09-2023
|
07:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم تشهد حالة سيلين ديون الصحّية بعد إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبّس، أي تقدم يُذكر حتى اليوم، فبعد أن كشفت شقيقتها كلوديت أنها مُحبطة لأنها غير قادرة على التخفيف من آلام أختها الشديدة، أكدت في لقاء جديد مع مجلة "HELLO" الكندية، أن أختها تُحاول كل ما في وسعها للتعافي، لأنها امرأة قوية، إلا أن مرضها نادر جداً، ولا يعرف عنه الأطباء سوى القليل.
Advertisement
وتحدثت كلوديت عن مرض وحالة شقيقتها الصحية قائلة : "تُصاب سيلين بتشنّجات من المستحيل السيطرة عليها، تماماً كتلك التشنجات التي قد تصيب ساقك خلال النوم، والتي تسبب وجعاً كبيراً، مرضُها يُشبه شيئاً من هذا، لكنه يحدث لجميع عضلات جسمها".
وأضافت: "نحن مُتعبون لأننا لسنا قادرين على التخفيف من آلامها، نتمنى أن يجد الأطباء علاجاً لهذا المرض الفظيع"، مضيفة "هي أعطت الكثير من الحب والوقت وكانت هناك من أجل الكثير من الأشخاص. الجميع يحبها".
وفي معرض حديثها قالت كلوديت إن الرقم خمسة هو رقم الحظ لسلين، وهي "بلغت هذا العام 55 عامًا!". وتابعت: "أنا مقتنعة بأن أشياء جيدة ستحدث. نصلي لها من أجل معجزة. أتمنى أن يحدث شيء رائع، لأن هذه هي سنة حظها". (العربية)
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة صباحيّة عن الدولار في لبنان.. إليكم ما حدث!
Lebanon 24
مفاجأة صباحيّة عن الدولار في لبنان.. إليكم ما حدث!
04:30 | 2023-09-03
03/09/2023 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
احترق بالكامل.. شاهدوا ماذا حلَّ بـ"نظام للطاقة الشمسية" في جبيل!
Lebanon 24
احترق بالكامل.. شاهدوا ماذا حلَّ بـ"نظام للطاقة الشمسية" في جبيل!
02:37 | 2023-09-03
03/09/2023 02:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خطوة للصرّافين في سوق الدولار.. صورة توثق ما يقومون به!
Lebanon 24
آخر خطوة للصرّافين في سوق الدولار.. صورة توثق ما يقومون به!
15:13 | 2023-09-02
02/09/2023 03:13:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة أمام بعض المصارف.. إليكم ما ستجدونهُ أمامكم!
Lebanon 24
مُفاجأة أمام بعض المصارف.. إليكم ما ستجدونهُ أمامكم!
13:55 | 2023-09-02
02/09/2023 01:55:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل "تخشى" جهتين في لبنان.. جنرالٌ عسكريّ يعترف بأمورٍ "غير عاديّة"!
Lebanon 24
إسرائيل "تخشى" جهتين في لبنان.. جنرالٌ عسكريّ يعترف بأمورٍ "غير عاديّة"!
12:00 | 2023-09-02
02/09/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
06:34 | 2023-09-03
ملكة جمال لبنان السابقة تستعرض حملها بالمايوه على البحر... شاهدوا كيف بدت (صورة)
04:07 | 2023-09-03
فنانة قديرة تنقذ منى الشاذلي من أزمة كبيرة!
02:45 | 2023-09-03
"العري فاق الوصف"... شيماء سيف تشنّ هجوماً على ملابس الفتيات الجريئة!
01:09 | 2023-09-03
"أنا ما بسكت هالقد"... ستيفاني عطالله: "بعرف واجه واسترد حقي"
23:00 | 2023-09-02
أطباء يحذرون من "باربي بوتوكس".. اليكم ما قد يحدث
16:00 | 2023-09-02
لبشرة ناعمة في كل الفصول.. 6 مكونات ذات مفعول سحري
فيديو
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
03/09/2023 16:50:15
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
03/09/2023 16:50:15
Lebanon 24
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
02:30 | 2023-08-29
03/09/2023 16:50:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24