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المرأة

رغم اعتذارها.. لبنانية تُمنع من الغناء داخل مصر

Lebanon 24
03-09-2023 | 14:30
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أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر منع المغنية اللبنانية سارة الزكريا، من تقديم أي حفلات في البلاد مستقبلا، على خلفية تلفظها بكلمات اعتبرتها "خادشة للحياء". 

وجاء الإعلان عبر نقيب المهن الموسيقية، مصطفى كامل، على صفحته على فيسبوك، مرفقا بفيديو من داخل جلسة التحقيق مع الزكريا، رغم إعلانها الاعتذار عما بدر منها خلال حفلة أقيمت في الساحل الشمالي، مؤخرا. 
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وأثارت الزكريا جدلا كبيرا، عبر تساؤلها بسخرية من على المسرح إن كان الجمهور قد تناول برشاما (مخدرات)، فضلا عما وصفت بـ"إيحاءات" خلال إلقاء أغنيتها "تيجي نتجوز بالسر". 


وردا على سؤال خلال جلسة تحقيق في النقابة قالت الزكريا: "أنا لم أُسِئ لأحد، وأحترم الشعب المصري وكل الشعوب، وأحترم نقابة الفنانين التي أعطتني التصريح، وإذا كان قد خرج مني شيئا بدون انتباه أو وعي ويصل إلى هذه المرحلة، فأنا أعتذر، وإن شاء الله لن أتلفظ بأي شيء مثل ذلك مستقبلا". 


لكن كامل أرفق الفيديو بتعليق قال فيه "بناء على ما ورد في الفيديوهات من أفعال وأقوال، خرجت عن الآداب العامة والأعراف والتقاليد، وانحرفت انحرافاً أخلاقياً لا علاقة له بالفنون، قررنا عدم الاكتراث بأي مبررات قدمتها، ورغم تقديمها الاعتذار الرسمي، وبعد مشاورة الشئون القانونية ولجنة التحقيقات، قررنا نحن النقيب العام للمهن الموسيقية منع سارة الزكريا من الغناء داخل مصر".  (الحرة)
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