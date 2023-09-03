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المرأة

زينة تعبّر عن مشاعرها بطريقة طريفة.. هذا ما قالته

Lebanon 24
03-09-2023 | 16:02
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مازحت النجمة زينة جمهورها برسالة طريفة علقت بها على صورة لها نشرتها على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" تكلمت فيها عن مرورها في الوقت الحالي بتجربة غريبة عليها أصبحت معها لا تشعر بالأحاسيس التي كانت تشعر بها في وقت سابق.
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وقالت زينة: "الواحد حاسس إنه مش حاسس بأي أحاسيس من اللي كان بيحسها أيام ما كان بيحس".
ورغم طرافة الرسالة من قبل زينة إلا أن عدداداً كبيراً من متابعيها أخذوا الأمر على محمل الجد وعلقوا علي منشورها متسائلين عن أحوالها وأسباب كتابتها لهذه الرسالة. (لها)
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