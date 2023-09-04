ممثلة وراقصة وعارضة ازياء.. ملكة جمال عربية حديث الجمهور والسبب ملامحها (صور)

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توجت البحرينية الأمريكية لجين يعقوب بلقب ملكة جمال الكون البحرين لعام 2023، بعد سنة من حصولها على المركز الثاني في المسابقة نفسها العام الماضي، والتي حازت فيها إيفلين خليفة على اللقب.وتفوقت لجين، البالغة من العمر 19 عامًا على 8 متسابقات أخريات، على أن تمثل دولة البحرين في مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2023، التي ستقام في السلفادور.وقالت منظمة ملكة جمال الكون البحرين إن لجين يعقوب، المولودة لأب بحريني وأم أمريكية، أثارت إعجاب لجنة التحكيم بجمالها ومهاراتها في التواصل وعاطفتها.وفي فقرة الأسئلة، سئلت لجين: "ما أكبر مفهوم خاطئ عن بلدك وكيف تخططين لتصحيحه؟".