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المرأة
ممثلة وراقصة وعارضة ازياء.. ملكة جمال عربية حديث الجمهور والسبب ملامحها (صور)
Lebanon 24
04-09-2023
|
08:00
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توجت البحرينية الأمريكية لجين يعقوب بلقب ملكة جمال الكون البحرين لعام 2023، بعد سنة من حصولها على المركز الثاني في المسابقة نفسها العام الماضي، والتي حازت فيها إيفلين خليفة على اللقب.
وتفوقت لجين، البالغة من العمر 19 عامًا على 8 متسابقات أخريات، على أن تمثل دولة البحرين في مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2023، التي ستقام في السلفادور.
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وقالت منظمة ملكة جمال الكون البحرين إن لجين يعقوب، المولودة لأب بحريني وأم أمريكية، أثارت إعجاب لجنة التحكيم بجمالها ومهاراتها في التواصل وعاطفتها.
وفي فقرة الأسئلة، سئلت لجين: "ما أكبر مفهوم خاطئ عن بلدك وكيف تخططين لتصحيحه؟".
وكانت إجابتها: "أكبر فكرة خاطئة عن البحرين والشرق الأوسط هي أنهما مكانان للقمع، وفيهما لا تتمتع المرأة بأي حقوق. وهذا بعيد عن الحقيقة، يتم تعليم النساء كيف يزهرن ويحتضن نقاط قوتهن لتحقيق طموحاتهن، والنساء هن اللآلئ الحقيقية للبلاد. وسيكون هذا هو هدفي الأول كملكة جمال للكون، سأعمل على توضيح هذا المفهوم الخاطئ."
يذكر أن لجين هي ممثلة وراقصة وعارضة أزياء، نشأت في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتحولت لجين الى حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جمالها وملامحها الرقيقة. (فوشيا)
المصدر: فوشيا
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