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المرأة

سيلينا غوميز حديث الجمهور.. ما علاقة ميسي؟

Lebanon 24
04-09-2023 | 02:00
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التقطت عدسات المصورين ردة فعل الفنانة الأميركية سيلينا غوميز على الفرصة التي أضاعها اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة فريقه إنتر ميامي ونادي لوس أنجلوس.
 
وظهرت غوميز وغيرها من المشاهير في مدرجات ملعب المباراة، وقد خطف حارس نادي لوس أنجلوس جون مكارثي الأضواء بعد أن تألق أمام هجمات ميسي ورفاقه.
ونشر الحساب الرسمي للدوري الأميركي للمحترفين على منصة "إكس"، ردة فعل سيلينا غوميز المندهشة من تصدي الحارس لتسديدة ميسي، وعلق "لقد عبرت سيلينا غوميز عنا جميعًا عندما رأينا تصدي جون مكارثي"، مضيفاً: "يا له من تصدٍّ لجون مكارثي!".
 
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