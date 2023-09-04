أمور مهمة.. هذا ما عليك تعليمه لأطفالك لحمايتهم

من المعروف أن الأطفال لا يملكون فهماً واضحاً لما هو جيد لهم، لذا من واجب الآباء مساعدتهم على تحديد المخاطر التي يمكن أن تلحق بهم، وتعليمهم قواعد السلامة العامة في الحياة.



فيما يلي مجموعة من قواعد السلامة الشائعة التي يجب تعليمها لطفلك:

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- حفظ أرقام الطوارئ: علم طفلك كيفية البقاء آمناً في المنزل، ويشمل ذلك معرفة أرقام هواتف الطوارئ، وعدم فتح الباب أمام الغرباء.

- تجنب التفاعل مع الغرباء

- قواعد عبور الطريق: علم طفلك أن ينظر في الاتجاهين قبل عبور الشارع وأن يستخدم ممرات المشاة عندما تكون متاحة.

- تدابير السلامة على الطرق: إذا كان طفلك يركب دراجة، فتأكد من أنه يرتدي خوذة مناسبة بشكل صحيح في جميع الأوقات.

-السلامة من الحرائق: علّم طفلك ما يجب فعله في حالة نشوب حريق، بما في ذلك كيفية طلب المساعدة وطرق الهروب وكيفية التصرف إذا اشتعلت النيران في ملابسه.

- التوعية بمخاطر المياه:علمه كيفية السباحة بشكل آمن وماذا يفعل إذا احتاج إلى مساعدة وهو في الماء.

- المعرفة السيبرانية: قم بتثقيف طفلك حول المخاطر المحتملة للإنترنت، بما في ذلك مشاركة المعلومات الشخصية.

- عدم تناول شيء من دون سؤال الكبار

- الإسعافات الأولية: مثل تنظيف الجرح ووضع الأدوية ووضع الضمادات.