هذا سعر فستان نانسي عجرم الذهبي في حفلها الأخير (صورة)

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سحرت الفنانة نانسي عجرم الجمهور بإطلالتها في حفلها الأخير، إذ أطلت بفستان ذهبي لامع، من تصميم SemSem يبلغ سعره 2500 دولار.جدير بالذكر أن النجمة كانت قد أحيت حفلاً في اليونان ضمن برنامج Stars on Board. (نواعم)