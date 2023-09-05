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المرأة

هذا سعر فستان نانسي عجرم الذهبي في حفلها الأخير (صورة)

Lebanon 24
05-09-2023 | 08:00
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سحرت الفنانة نانسي عجرم الجمهور بإطلالتها في حفلها الأخير، إذ أطلت بفستان ذهبي لامع، من تصميم SemSem يبلغ سعره 2500 دولار.
 
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جدير بالذكر أن النجمة كانت قد أحيت حفلاً في اليونان ضمن برنامج Stars on Board. (نواعم)
المصدر: نواعم
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