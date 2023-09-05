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الزواج الصحي لا يعتمد على الحب فقط، هناك أشياء مهمة وضرورية لاستمرار الحب والحفاظ على علاقة صحية وزواج سعيد.تابعي القراءة لتتعرفي على 5 طرق تجعل زواجك صحي وسعيد.1- إظهار الامتنان والشكرالأشياء البسيطة التي يفعلها زوجك من أجلك يومياً تتطلب منه وقت ومجهود، مهما بدت لكِ الأفعال بسيطة واعتيادية، فإن تجاهلها أو التعامل معها على أنها أمر مسلّم به، يصيب زوجك بالإحباط ويدفعه للعزوف عنها لأنه لا يشعر بالتقدير.لذا من المهم أن يشعر أنكِ تقدرين مجهوده عبر إظهار امتنانك لما يفعله من أجلك، وشكره بطريقة واضحة وصريحة على ما يبذله من مجهود.2- المجاملاتعبّري لزوجك عن إعجابك بمظهره، شعره، عطره، ذوقه في اختيار الأغراض. المجاملات تشعر زوجك أنه مرئي، وأنكِ تهتمين به وتحبيه.3- الحرص على التواصلبدون التواصل يتحول زواجك إلى شراكة في السكن، وهو ما يهدد استمراره، لذا احرصي على التواصل مع زوجك عبر تخصيص وقت لكما معاً، تتواصلان فيه فكرياً وعاطفياً وجسدياً بعيداً عن مشاكل الأسرة والعمل، وقت خاص بكما بغرض التواصل معاً فحسب.4- المساعدة وتلبية الاحتياجاتقد لا يخبركِ زوجك عن احتياجاته أو حاجته لمساعدتك لأنه يرى كم أنتِ مشغولة، ولكن هذا لا يعني إهماله بالكامل لأنه كبير ويستطيع الاعتماد على نفسه. زوجك يحتاج إلى الشعور بأنه على جدول أولوياتك، لذا اسأليه عما إذا كان بحاجة إلى مساعدتك، وعن احتياجاته ورغباته، وضعي احتياجاته في قائمة أولوياتك، ولا تبخلي بوقتك وطاقتك من أجل الاهتمام بزوجك ومساعدته وتلبية احتياجاته، فهو طرف أساسي في زواجكما ويحتاج إلى اهتمام ليستمر هذا الزواج بنجاح.5- التعبير عن الأفكار والاحتياجاتزوجك لن يستطيع قراءة أفكارك، لذا الأفضل هو التعبير عن أفكارك بوضوح، والإفصاح عن احتياجاتك ورغباتك حتى يتمكن زوجك من تلبيتها، وبالتالي تشعرين بالرضا والسعادة. (نواعم)