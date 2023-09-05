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المرأة

بعد سنوات من الغياب... هيلدا خليفة إلى التقديم مجدداً

Lebanon 24
05-09-2023 | 14:25
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أعلنت الإعلامية هيلدا خليفة عن عودتها إلى الشاشة بعد غياب لسنوات، حيث ستطل على جمهورها خلال تقديمها حفل جوائز "الموريكس دور" لعام 2023 بدورته الـ 22.

ونشرت قناة "ال بي سي" الإعلان الخاص بحفل "الموريكس دور"، وظهرت هيلدا خليفة من داخل غرفة الكونترول الخاصة بالقناة وهي تقف أمام الشاشة وترسل للعميل x  الذي أخبرها أن المهمة قد أنجزت، لتبادر بتهنئته على العمل ورغبتها بلقائه غدا، مؤكدة أنها سترسل له لاحقا كامل التفاصيل.

بعد ذلك تظهر "خليفة" وهي تتجه بسيارتها إلى مكان لقاء العميل x، الذي كان ينتظرها لتسليمها "التروفي" الخاص بحفل الموريكس.

وعلقت قناة "ال بي سي" على الفيديو قائلة: "الإعلامية هيلدا خليفة تعود من جديد خلال حفل توزيع الموريكس دور 2023. تابعوه السبت 17 أيلول الساعة 8.30 مساء على قناة ال بي سي".
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