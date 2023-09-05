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المرأة

سلوى خطاب تكشف سبب عدم إنجابها من زيجاتها السابقة

Lebanon 24
05-09-2023 | 23:00
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كشفت الفنانة سلوى خطاب الأسباب وراء عدم إنجابها من زيجاتها السابقة، مؤكدةً أن الفن لم يحرمها من الأمومة ولكنها إرادة الله.
 
 
ووفقاً لما نقلته "لها"، أشارت خطاب إلى أنه من الصعب تربية الأبناء وهي تتمنى فقط دوام الصحة والستر في الحياة.
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وقالت سلوى: "الفن محرمنيش من إني أكون أم، ولو كنت عايزة أخلّف كنت خلّفت، وفكرة تكوين الأسرة ربنا خلقنا علشانها ولكن تربية الأولاد عملية صعبة أوي وبشوف أهلي وصحباتي تعبانين وأنا مكنتش هقدر أتحمل العذاب ده.. ممكن الواحد يخلّف أولاد غير صالحين، مفيش حاجة مضمونة لو مش موجود خلاص، لكن لو موجود أولاد غير صالحين هيبقى عذاب أكبر والواحد مؤمن بحكمة ربنا".
 
وأضافت: "ولو اتجوّزت هكون مصمّمة على موقفي لناحية الإنجاب، لأن موضوع السن كمان وأنا شايفة إن فيه سن مناسب للإنجاب من 25 إلى 30 سنة، أكتر من كده هيلحق يربي إمتى؟ مش طالبة من الدنيا دلوقتيّ غير الستر والصحة".

يُذكر أن سلوى خطاب شاركت في سباق دراما رمضان الماضي بعدد كبير من الأعمال الفنية، التي حققت نجاحاً جماهيرياً، منها مسلسلات: "جت سليمة" و"رمضان كريم- الجزء الثاني" و"وعود سخية".
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