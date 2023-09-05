Advertisement

المرأة

ابنة رجاء الجداوي تكشف ما تعرّضت له والدتها قبل 33 عاماً...

Lebanon 24
05-09-2023 | 23:34
A-
A+
Doc-P-1104527-638295790745457725.jpg
Doc-P-1104527-638295790745457725.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خطف فيروس كورونا الفنانة المصرية رجاء الجداوي قبل 3 سنوات، حيث عانت من مضاعفات الفيروس وفشلت في تجاوز الأزمة الصحية التي مرت بها.

وفي لقاء تلفزيوني بمناسبة ذكرى ميلاد والدتها الـ89، كشفت أميرة مختار سراً عن الجداوي، حيث أكدت أنها لم تكن تجري جراحات تجميل نهائياً وكانت تتقبل تقدمها في العمر.
Advertisement

كما أضافت أن الفنانة لم تكن تستخدم المنتجات الخاصة بالعناية بالبشرة، بل كانت تعتمد على الوصفات الطبيعية القديمة، خاصة وصفات ماسك الخيار والبطاطس وكمادات الشاي للعناية ببشرتها.

غير أنها قبل 33 عاماً، سقطت الجداوي خلال تصوير فيلم "حنفي الأبهة" بصحبة عادل إمام وفاروق الفيشاوي، وتعرضت لجرح غائر أعلى الحاجب استلزم 16 غرزة، وبالتالي أجبرت على حقن تلك المنطقة بالبوتوكس فيما بعد حتى تعود إلى طبيعتها، خاصة أن التدخل الجراحي الطبي تسبب في ظهور علامات أعلى الحاجب.

كذلك أشارت أميرة إلى أن والدتها لم تكن تخجل من كونها أكبر في العمر من زوجها الراحل، لافتة إلى كونها اعتادت على تدليك وجهها بالثلج صباحاً.

يذكر أن الفنانة قدمت طيلة مشوارها أكثر من 350 عملاً فنياً.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:28 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:02 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
23:00 | 2023-09-05
15:39 | 2023-09-05
14:25 | 2023-09-05
11:00 | 2023-09-05
08:00 | 2023-09-05
05:02 | 2023-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24