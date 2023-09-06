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المراهقة مرحلة بها ما يكفي من الصعوبة لإرهاق المراهق، لذا أنتِ تتحملين مسؤولية تسهيل حياة ابنك المراهق، وهو ما يمكنكِ تحقيقه عبر بعض الطرق البسيطة.تابعي القراءة لتتعرفي على 6 طرق لتسهيل حياة ابنك المراهق. واعتمديها في تعاملك معه حتى يتخطى تحديات المراهقة بأقل قدر من المشاكل والصعوبات.1- الروتين العائلي المنتظميشعر المراهق بعدم الاستقرار بسبب المرحلة الانتقالية التي يمر بها، بالإضافة إلى اضطرابات الهرمونات التي تؤثر على مشاعره، لذا من المهم توفير ظروف محيطة تشعره باستقرار نسبي، وهو ما يمكن تحقيقه عبر الالتزام بروتين عائلي منتظم يشعر ابنك بالأمان والنظام، ويساعده على الإنجاز مما يعزز ثقته بنفسه.2- قضاء الوقت معاًربما تلاحظين أن المراهق يحاول التهرب منكِ والابتعاد عنكِ، ولكنه في قرارة نفسه يرغب في الشعور بأنكِ تهتمين به، لذا احرصي على دعوته لقضاء وقت معاً سواء بغرض التواصل أو قضاء وقت ممتع فحسب.3- المشاركةمن حق المراهق اتخاذ جزء من قراراته بنفسه، مثل رغباته الأكاديمية، ولكن إبداء الحماس لمشاركته تشعره بالاهتمام، وتحفزه لبذل الجهد حتى يستثمر في علاقته بأسرته.4- الإشراف والمتابعةيتأفف المراهق من الإشراف عليه ومراقبته من قبل الأهل، إلا أن إشرافك على ابنك المراهق ومتابعتك له يساهم بنسبة كبيرة في حمايته من الكثير من المشاكل التي يتعرض لها المراهقون، بالإضافة إلى أنه يشعر باهتمامك به وأن له مكانة خاصة لديكِ.5- الثناء عليه وتقبلهأكثر ما يحتاجه المراهق هو الشعور بالحب والقبول، خاصة من عائلته، لذا احرصي على الثناء على ابنك المراهق أمام الجميع، وتقبلي أخطاءه، واجعليه يشعر بحبك غير المشروط.6- ضعي المعايير وقدمي الدعميحتاج المراهق إلى قوانين ومعايير تضبط سلوكياته، وفي نفس الوقت يحتاج إلى الشعور بالدعم من عائلته، وعليكِ تحقيق هذا التوازن من أجل مساعدته على تخطي تحديات المرحلة الصعبة التي يمر بها. (نواعم)