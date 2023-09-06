بطلة "ماذا لو" تهزم ثلاثة رجال

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ما زال مسلسل "ماذا لو" يتصدر نسب المشاهدة عبر منصة شاهد الإلكترونية خلال الحلقات الماضية بعد معرفة البطل "آتش " بحقيقة حبيبته ليلى ومواجتها بكذبها وإحتيالها ليلة زفافهما.ولكن ماذا قالت بطلة "ماذا لو" حفصة نور عن هزيمتها للرجال داخل المسلسل؟في أحدث حواراتها الصحفية، ذكرت حفصة نور بطلة "ماذا لو" أنها تستمتع كثيراً بكواليس التصوير؛ خاصة أنهم يقومون بالكثير من الألعاب المسلية في وقت الراحة. فهم لديهم فريق مكون من أربعة أفراد وكثيراً ما تتعرض للغش والخداع في لعبة "الكوتشينة " من الفريق الآخر، ولكنها بطريقة ما تستطيع التغلب على الرجال الثلاثة "أبطال المسلسل ".وأضافت حفصة أنهم أيضاً يقومون بلعب، خاصة بالتحديات، وكل منهم يبتكر طريقة تحدي للآخر، وهكذا فالوقت يسير بشكل ممتع كثيراً داخل التصوير. (نواعم)