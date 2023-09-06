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المرأة

أحمر الخدود البنفسجي.. أحدث صيحات عالم الجمال

Lebanon 24
06-09-2023 | 16:00
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يعتبر البنفسجي من الألوان الأنثوية المفضلة لدى النساء، إذ يخترنه للأزياء والديكورات والإكسسوارات، لكن هذا العام دخل البنفسجي عالم المكياج، وتحديدا أحمر خدود.

وبدأ يتحدث خبراء تجميل عن هذا اللون ودوره في تعزيز مظهر المرأة وزيادة إطلالتها إغراءً في شتى المناسبات، سواء الرسمية أو غير الرسمية.
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وأشار الخبراء إلى أن ما يميز تلك الصيحة الجديدة هو أنها تبدو مبهرة بشكل طبيعي على البشرة، لاسيما نوعية البشرة المتوسطة إلى العميقة. فضلا عن كونها صيحة متنوعة (إذ يمكن إضافتها كطبقة شفافة أو استخدامها كصبغة لتعزيز المظهر العام) لضمان تعزيز الطابع المغري للإطلالة بصورة مختلفة وبعيدا عن صيحات أحمر الخدود التقليدية مثل الوردي والأحمر.

كيف تختارين أحمر الخدود البنفسجي المناسب لبشرتك؟

القاعدة الثابتة التي دائما ما يشدد عليها خبراء صناعة المكياج والتجميل هي أن بمقدور أي امرأة استخدام أي لون تريده، لاسيما حين يتعلق الأمر بمستحضرات التجميل. والمميز أن أحمر الخدود البنفسجي ورغم حداثته، لكنه متوافر بعدة أشكال ودرجات لونية تلبي أذواق الجميع.

ولفت الخبراء إلى أنه متوافر بأنواع تناسب درجات البشرة الفاتحة، درجات البشرة المتوسطة ودرجات البشرة الغامقة، ويمكن للمرأة أن تختار النوع الذي يناسبها ويضيف إليها حسب نوع بشرتها. (فوشيا) 


المصدر: فوشيا
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