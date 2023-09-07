ديميت أوزدمير مُتهمة بالسرقة.. لهذا السبب

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وتصدر إسم مسلسل "بيني وبين الدنيا" وسائل الصحف والإعلان التركية خلال الساعات الماضية بعد إتهام الكاتبة أرزوم أوزون لفريق عمل المسلسل بالسرقة. وقد قامت برفع دعوى ضد منصة ديزني ومنتجة العمل وإتهامهم بسرقة السيناريو من كتابها، كما طالبت بتعويضات مادية بقيمة مليون و10 ألف ليرة تركية. تصدرت ديميت أوزدمير بطلة "إسمي فرح " التريند في تركيا خلال الفترة الماضية بعد فوزها بجائزة افضل ممثلة عالمية لعام 2023 بجوائز كينيو، وذلك ضمن فعاليات مهرجان البندقية السينمائي. ولكن ماذا عن التهمة التي طاردتها هي وفريق عمل مسلسلها الشهير "بيني وبين الدنيا"؟وتصدر إسم مسلسل "بيني وبين الدنيا" وسائل الصحف والإعلان التركية خلال الساعات الماضية بعد إتهام الكاتبة أرزوم أوزون لفريق عمل المسلسل بالسرقة. وقد قامت برفع دعوى ضد منصة ديزني ومنتجة العمل وإتهامهم بسرقة السيناريو من كتابها، كما طالبت بتعويضات مادية بقيمة مليون و10 ألف ليرة تركية.

وكانت ديميت أوزدميرقد بدأت قبل أيام اولى بروفات تصوير الموسم الجديد من مسلسل "إسمي فرح" أمام آنجين إكيوريك والمقرر أن يبدأ عرضه خلال الشهر المقبل.



وقد نشرت المواقع التركية أجر ديميت عن الحلقة ذاكرةً أنها تحصل على 650 ألف ليرة تركية مقابل الحلقة الواحدة وهو نفس أجر آنجين إكيوريك أيضًا عن الحلقة الواحدة. (نواعم)

