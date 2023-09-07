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المرأة

كيف تمنحك ظلال ترطيب البشرة وهجا لامعا؟

Lebanon 24
07-09-2023 | 11:00
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في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتأثر البشرة بسبب تلك الأجواء، طبيعي أن يتزايد اهتمام النساء بمنتجات الترطيب التي تعنى بتعزيز حيوية البشرة وجعلها أكثر نضارة ومنحها وهجا لامعا.

وبعيدا عن كريمات الأساس التي تستخدم بغرض تغطية البشرة دون أي استفادة، يبدو أن الموسم الحالي هو موسم منتجات التغطية الخفيفة واللمسات النهائية الندية، وهو ما كان سببا في ظهور "ظلال ترطيب البشرة" Skin Tint، التي بدأت تستعين بها بعض النجمات مثل هايلي بيبروصوفيا ريتشي.
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وسبق أن ظهرت عارضة الأزياء هايلي بيبر بمكياج مطفي، قامت خلاله بتجهيز بشرتها باستخدام مجموعة من مستحضرات التجميل التي تفضلها، إلى جانب تلك الظلال.

ما هي ظلال ترطيب البشرة؟

تلك الظلال هي كريم أساس مرطب يوفر للبشرة لمسة نهائية لامعة، ويحميها باستخدام عامل الحماية من الشمس SPF 15. ويمكن الحصول من خلاله على تغطية أكثر شفافية عبر تخفيفه ومن ثم توزيعه بفرشاة بحركة دائرية على كامل الوجه.

والمميز في تلك الظلال أنها توفر للمرأة اللمعان الذي تسعى إليه مع بشرتها، خاصة مع الأجواء الحارة، التي ترتفع بها نسب الرطوبة وتؤثر بدورها على حيوية البشرة ومظهرها العام.

وتتسم الظلال بتغطيتها الشفافة، وهو ما يجعلها قادرة على إخفاء العيوب وتوحيد لون البشرة مع ترك لمسة نهائية رطبة ومتوهجة، وتلك هي الغاية التي تسعى إليها النجمات في أي مناسبة. (فوشيا) 
المصدر: فوشيا
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