رسالة مؤثرة.. هذا ما نشرته كورتني كارداشيان بعد إنقاذ جنينها

وجَّهت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان رسالة شكر وامتنان للأطباء الذين نجحوا في إنقاذ حياتها وحياة جنينها بعد أن خضعت لعملية جراحية عاجلة تكللت بالنجاح.



وقالت كاراشيان إنها غادرت المستشفى، وهي بحالة صحية جيدة بعد أن كانت في وضع صحي دقيق، إذ كادت تخسر طفلها.

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هذا ونشرت كورتني عبر حسابها على "انستغرام" صورة يدها مع يد زوجها ترافيس باركر وهي داخل المستشفى، وشكرته على دعمه ومساندته لها في لحظات ضعفها ومعاناتها، واضطراره لتأجيل جولته الفنية في المملكة المتحدة مع فرقته Blink-182، التي كان من المقرر أن تبدأ في غلاسكو في الأول من أيلول الجاري، ليكون بجوارها بعد تلقيه اتصالًا طارئًا عن حالتها الصحية.



وشملت رسالة شكر كورتني كذلك والدتها كريس جينر، التي قدمت له الدعم والمساعدة خلال وعكتها، كما وجهت رسالة للأمهات اللواتي يتعرضن لمثل هذه المواقف الصعبة خلال حملهن.



وكتبت: "باعتباري امرأة مرت بثلاث حالات حمل سهلة في الماضي، لم أكن مستعدة للخوف من التسرع في إجراء جراحة جنينية عاجلة. لا أعتقد أن أي شخص لم يمر بموقف مماثل يمكنه أن يبدأ في فهم هذا الشعور بالخوف. لدي فهم واحترام جديدان تمامًا للأمهات اللواتي اضطررن للمحاربة من أجل أطفالهن أثناء الحمل".