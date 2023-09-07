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المرأة

كلام لافت في أحدث تصريحاتها.. الممثلة المشهورة نادمة على طلاقها

Lebanon 24
07-09-2023 | 16:00
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أكدت الممثلة المصرية هيدي كرم أنها نادمة على طلاقها، متمنية لو أن حياتها الزوجية استمرت وتربى ابنها بين أب وأم وأجواء عائلية.

وفي الشأن الفني؛ كشفت هيدي كرم في أحدث تصريحاتها التلفزيونية، أنها اعتذرت عن تقديم دور "وداد" في مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض في رمضان 2023 لأسباب شخصية، مشيرة الى انها ندمت على رفض الدور، معقبة: "كنت أتمنى أن أكون جزءا من هذا النجاح، ولكنني أنظر للأمور من وجهة نظر مختلفة، وأنا مؤمنة بأن الدور من نصيب جوري بكر".
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وتنتظر الممثلة المصرية عرض أحدث أعمالها السينمائية بعنوان "آل شلبي"، وتتعاون فيه مع لبلبة وليلى علوي وسوسن بدر.
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