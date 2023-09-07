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المرأة

تفاصيل صادمة.. ممثلّة لبنانية تكشف عن تعرّضها للتحرّش "مراراً"

Lebanon 24
07-09-2023 | 23:00
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كشفت الممثلة اللبنانية المقيمة في الكويت ليلى عبدالله عن معاناتها من التحرش في سنّ صغيرة، من أصدقاء والديها وهما من الصمّ والبكم.

وقالت ليلى خلال حلولها ضيفةً على برنامج AB TALKS: "تعرّضت للتحرّش من 3 أشخاص مختلفين استغلّوا وضع والديّ اللذين هما من فئة الصم والبكم".
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وأضافت: "هذا الشعور خبّأته في قلبي.. لم أكشف عن هذه المواقف لأحد ولا حتى لوالديّ، لأنهما لو عرفا بالأمر فسيموتان من القهر، لأنني أعلم أنهما لن يستطيعا القيام بشيء لأنهما من فئة الصم والبكم، وهم طيّبان ويحبّان السلام".

 
هذا وأوضحت أن والديها كانا يثقان بهؤلاء الأشخاص، قائلةً: "كنت أشعر أن حياتهما ستنتهي لو قلت لهما إنهما عرّضاني لهذا الأذى في حياتي".

كما كشفت عن تعرّضها للتحرش مراراً في مراحل عمرية مختلفة، وقالت: "أتذكر أنني تعرّضت للتحرّش بعمر 6 أو 7 سنوات، وفي عمر 9 سنوات، و11 سنة".

هذا وتحدثت ليلى عبدالله ايضاً عن موقف قاسٍ جمعها بوالدتها حين طلبت منها وصف صوت كل واحدة من بناتها، موضحةً أن هذا الطلب دمّرها، لأنها لم تعرف كيف تلبّيه.
المصدر: لها
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