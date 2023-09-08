5 أشياء تجعل منكِ أماً عظيمة

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تسعى كل أم لتكون أفضل من أجل أطفالها، ودائماً ما يكون أمام الأم نموذج لأم عظيمة نجحت في تربية أبنائها تربية صالحة، وكوّنت علاقة وثيقة وصحية معهم، وهو النموذج الذي نهدف إليه جميعاً.هناك قائمة من الأشياء التي تفعلها الأم العظيمة، نذكر لكِ منها أهم 5 أشياء يمكن أن تجعل منكِ أماً عظيمة. تابعي القراءة.1- كوني متواجدة بالقرب من أبنائكمن المهم أن يشعر أبنائك أن والدتهم وجودة من أجلهم، خاصة في الأوقات المهمة، مثل لحظات النجاح ولحظات الفشل، الأزمات والمواقف الصعبة، وحينما يرغبون في التحدث إلى شخص يثقون به، كوني متواجدة بالقرب منهم دائماً.2- كوني مستمعة جيدةعندما يرغب أبنائك في الحديث، يجب أن تنصتي إليهم، كوني فضولية لتستمعي إلى المزيد من التفاصيل، ولا تصدري أحكاماً أو تحاولي تقديم نصائح وإرشادات تدفعهم بعيداً عنكِ وتقضي على رغبتهم في الحديث إليكِ.3- كوني متعاطفةجزء من عدم إصدار الأحكام يكون عبر إظهار التعاطف. اظهري تعاطفك مع أبنائك، مهما تقدموا في العمر يكونون بحاجة إلى من يتعاطف معهم، فكوني أنتِ مصدر الحنان والقلب الذي يتسع لهم والعقل الذي يستوعبهم في لحظات ضعفهم.4- كوني مستعدة لأي شيءأبناؤك بشر، سوف يخطئون، يمكن أن يرتكبوا أخطاءً كبيرة تشعركِ بالصدمة، حتى لو شعرتِ بالصدمة فلا تظهري مشاعرك، كوني مستعدة لأي شيء حتى تتقبلي أبناءك وتقدمي لهم الحب والدعم غير المشروط. احتوي أبناءك بأخطائهم وتقبليهم حتى يتمكنوا من العودة إلى المسار الصحيح.5- كوني واثقة (بهم وبنفسك)الأم التي تمنح أبنائها الثقة، تجني ثمار ثقتها أبناء واثقين ناجحين ومتميزين، وثقة أبنائك في أنفسهم مستمدة من ثقتك بنفسك، لذا كوني دائماً واثقة في نفسك وفي أبنائك. (نواعم)